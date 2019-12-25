Полиция поймала с поличным мужчину, угнавшего КИА на Альпийском переулке

Мужчина был и ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков.

На прошлой неделе, 13 декабря, в 14-й отдел полиции обратилась жительница дома №15/1 по Альпийскому переулку. Она рассказала, 10 декабря, вернувшись с работы в 14 часов, припарковала свой автомобиль КИА за 950 тысяч рублей, а 13 декабря его не обнаружила. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). В среду, 22 декабря, полиция задержала 27-летнего мужчину вместе с угнанным авто в одном из автосервисов по улице Хрустальной. Машину изъяли, а злоумышленника доставили в отдел полиции.

Выяснилось, завершить задуманное мужчине не удалось, поскольку у иномарки сел аккумулятор. Он решил остановить проезжающий автомобиль, чтобы от его аккумулятора запустить двигатель похищенной иномарки. "Прикурить" аккумулятор "КИА" возможности не было и водитель предложил отбуксировать похищенный автомобиль в автосервис к приятелю-электрику, где и был задержан. Мужчина был и ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков.

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Фото: pexels.com