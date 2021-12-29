Молодой человек стал фигурантом уголовного дела из-за того, что арендовал каршеринг с чужого аккаунта

Петербуржца остановили через 40 минут с начала поездки.

Полиция задержала водителя каршеринга, который находился за рулем с признаками опьянения. Машину остановили утром 10-го января у дома №11 на улице Стойкости, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Машиной управлял мужчина 1999-го года рождения. Было установлено, что 40 минутами ранее он арендовал авто с чужого аккаунта на проспекте Народного Ополчения.

За отказ от прохождения медосвидетельствования в отношении мужчины составили административный протокол. Кроме того, возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем.

Ранее Piter.TV писал о том, что водитель на каршеринге открыл стрельбу на улице Корнея Чуковского.

Фото: Piter.TV