Водитель на каршеринге открыл стрельбу на Корнея Чуковского

Похожий случай произошел ночью на проспекте Просвещения.

Накануне, 2 января, в двух районах Петербурга открыли стрельбу. Об этом стало известно Piter.tv.

В Красногвардейском районе Петербурга в 15 часов у дома № 3/5 40-летний водитель на каршеринге открыл стрельбу по двум автомобилям. Один из них принадлежит его бывшей жене. На данный момент сумма ущерба устанавливается.

Похожий случай произошел и Выборгском районе на проспекте Просвещения у дома №7. Ночью в 3 часа 26-летний мужчина стрелял в воздух. Нарушителя задержали правоохранители и изъяли травматический пистолет. Мужчину поместили в изолятор и возбудили уголовное дело.

Ранее в Мурино задержали мужчину, стрелявшего с балкона из автомата. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

