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Водитель на каршеринге открыл стрельбу на Корнея Чуковского
Сегодня, 10:08
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Водитель на каршеринге открыл стрельбу на Корнея Чуковского

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Похожий случай произошел ночью на проспекте Просвещения.

Накануне, 2 января, в двух районах Петербурга открыли стрельбу. Об этом стало известно Piter.tv.

В Красногвардейском районе Петербурга в 15 часов  у дома № 3/5  40-летний водитель на каршеринге открыл стрельбу по двум автомобилям. Один из них принадлежит его бывшей жене. На данный момент сумма ущерба устанавливается.

Похожий случай произошел и Выборгском районе на проспекте Просвещения у дома №7. Ночью в 3 часа 26-летний мужчина стрелял в воздух. Нарушителя задержали правоохранители и изъяли травматический пистолет. Мужчину поместили в изолятор и возбудили уголовное дело. 

Ранее в Мурино задержали мужчину, стрелявшего с балкона из автомата. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv
 

Теги: каршеринг, корнея чуковского, пистолет, проспект просвещения, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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