В Киришах выявили хищение сотен тонн дизельного топлива из нефтепровода

Несанкционированную врезку обнаружили в городе Кириши на участке трубопровода в небольшом лесном массиве неподалеку от промышленной зоны на улице Энтузиастов.

В Ленинградской области полиция выявила хищение сотен тонн дизельного топлива. В организации несанкционированной врезки в нефтепровод подозревают генерального директора киришской компании. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские раскрыли факт хищения дизельного топлива из магистрального нефтерподуктопровода. Несанкционированную врезку обнаружили в городе Кириши на участке трубопровода в небольшом лесном массиве неподалеку от промышленной зоны на улице Энтузиастов. Как выяснилось, ворованное топливо по шлангу подавалось на территорию этой промышленной зоны и хранилось в автоцистерне Volvo. По факту хищения было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым в организации хищения дизельного топлива оказался 39-летний местный житель, работающий генеральным директором компании, которая занимается сдачей в аренду помещений на территории этой промышленной зоны.

По оперативным данным, нелегальный бизнес действовал не менее полугода. За это время были похищены сотни тонн дизельного топлива. Подозреваемый заключён под стражу.

Также в Ленобласти из нарколаборатории изъяли более 16 кг наркотиков и 500 тысяч евро.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти