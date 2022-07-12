В Ленобласти из нарколаборатории изъяли более 16 кг наркотиков и 500 тысяч евро

Возбуждено уголовное дело, задержанные в нарколаборатории арестованы.

Сотрудниками УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области была пресечена деятельность группы лиц, организовавшей производство психотропного вещества амфетамин в Ломоносовском районе. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России Петербургу и Ленобласти.

Из незаконного оборота изъято более 15 кг амфетамина,1,8 кг марихуаны, порядка 500 литров наркосодержащей жидкости, более 25 тонн химических веществ и прекурсоров используемых при синтезе наркотика, лабораторное оборудование. Также были изъяты два пистолета-пулемета, одно помповое ружье марки "Бенелли", пистолет системы "Маузер", около 100 патронов калибра 9 мм, наличные денежные средства (1 870 000 рублей, 506 950 евро).

Возбуждено уголовное дело, задержанные в нарколаборатории арестованы.

В июне правоохранители задержали петербурженку, которая продавала мефедрон в Интернет-магазине.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России Петербургу и Ленобласти