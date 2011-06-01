Правоохранители задержали петербурженку, которая продавала мефедрон в Интернет-магазине

Стражам порядка пришлось прогуляться по городу в поиске "клада".

В Петербурге стражи порядка задержали 40-летнюю девушку, которая продавала наркотики через онлайн-маркет в скрытой сети. По информации Piter.tv, против нарушительницы закона возбудили уголовное дело.

Как указали в Главке, при задержании у злоумышленницы нашли шесть пакетов с неизвестным веществом. Позже эксперты установили, что это был мефедрон массой почти три грамма.

Стражам порядка пришлось прогуляться по городу в поиске "клада". Полицейские нашли 163 тайника и более сотни закладок.

В квартире подозреваемой оперативники обнаружили 1,4 кг мефедрона, бумагу для упаковки и электронные весы. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств.

Ранее на Piter.tv: в Москве правоохранители задержали мошенника, который развел пенсионерку из Петербурга на 300 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv