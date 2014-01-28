В Москве правоохранители задержали мошенника, который развел пенсионерку из Петербурга на 300 тыс. рублей

Обманщик позвонил бабушке на телефон и заявил, что её невестка попала в ДТП, в результате которого пострадал человек и требуются деньги.

Полицейские в аэропорту "Шереметьево" задержали злоумышленника, который украл у пожилой петербурженки 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В начале лета к стражам порядка обратилась жительница Приморского района, которая призналась, что стала жертвой афериста. Накануне обманщик позвонил ей на телефон и заявил, что её невестка попала в ДТП, в результате которого пострадал человек и требуются деньги, чтобы договориться о закрытии уголовного дела. Бабушка поверила мошеннику и передала ему крупную сумму.

По факту случившегося стражи порядка возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 10 июня в 19:05 в аэропорту "Шереметьево" оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный житель Московской области. Злоумышленника привезли в Северную столицу и отправили в изолятор.

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