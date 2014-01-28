В магазине на Пискаревском проспекте воришка вырвал у женщины сумку с продуктами

Бандит повредил руку администратору заведения.

В Калининском районе в четверг, 9 июня, в магазине на Пискаревском проспекте воришка отобрал у покупательницы сумку с продуктами и убежал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Бандит повредил руку администратору заведения. Петербурженка обратилась в больницу. После получения медицинской помощи девушка отправилась домой.

Злоумышленника удалось найти "по горячим следам". Им оказался 28-летний неработающий, ранее неоднократно судимый гражданин. Против него возбудили уголовное дело. Сейчас похититель корзинок с продуктами находится в изоляторе.

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