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В магазине на Пискаревском проспекте воришка вырвал у женщины сумку с продуктами
Сегодня, 11:25
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В магазине на Пискаревском проспекте воришка вырвал у женщины сумку с продуктами

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Бандит повредил руку администратору заведения.

В Калининском районе в четверг, 9 июня, в магазине на Пискаревском проспекте воришка отобрал у покупательницы сумку с продуктами и убежал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Бандит повредил руку администратору заведения. Петербурженка обратилась в больницу. После получения  медицинской помощи девушка отправилась домой. 

Злоумышленника удалось найти "по горячим следам". Им оказался 28-летний неработающий, ранее неоднократно судимый гражданин. Против него возбудили уголовное дело. Сейчас похититель корзинок с продуктами находится в изоляторе. 

Ранее на Piter.tv: в Центральном районе на бригаду "скорой помощи" напал дебошир.

Фото: Pexels

Теги: вор, задержание, магазин на пискаревском проспекте, полиция, украл продукты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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