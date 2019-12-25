В Петербурге полиция уличила Telegram-каналы в заимствовании "архивного" треш-контента

Оказалось, что данным роликам как минимум год.

Полиция Петербурга уличила телеграмм-каналы в заимствовании "архивного" треш-контента в погоне за подписчиками. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в ходе мониторинга интернета в некоторых телеграмм-каналах петербургские полицейские обнаружили посты с новостью о нападениях в Петербурге на прохожих группы так называемых абу-бандитов. Текстовая часть сообщений никакой конкретики не содержала, но иллюстрировалась эффектным видео, на которым совершаются нападения.

Однако полицейскими было установлено, что сообщений о подобных нападениях не поступали в отделы полиции ни Петербурга, ни Ленинградской области. Оказалось, что данным роликам как минимум год.

Запечатлены на них выходки вызвавшей в свое время широкий резонанс подростковой группы, лидер и активные участники которой с прошлого года "за решеткой" дожидаются окончания следствия и справедливого суда. И никак не могут в моменте снимать новый треш-контент. МВД

Ранее Совфед одобрил закон о запрете треш-стримов.

Фото: Piter.tv