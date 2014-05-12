Полиция разыскивает злоумышленника, пытавшегося ограбить обменный пункт

Мужчина угрожал кассиру пистолетом, но женщина на условия дебошира не пошла. Поэтому хулиган сбежал.

Стражи порядка разыскивают мужчину, который напал на обменный пункт в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел в субботу, 6 ноября, около 19 часов вечера на Лиговском проспекте. Неизвестный мужчина зашел в обменный пункт и начал угрожать кассиру, требуя деньги. Известно, что при нем был пистолет. Работница организации отказалась, после чего злоумышленник убежал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Освобождения хулиган напал на петербуржца и заставил жертву перевести деньги на карту.

Фото: Piter.tv