На улице Освобождения хулиган напал на петербуржца и заставил жертву перевести деньги на карту

Современный разбойник скрылся с места преступления сразу же, как получил уведомление о состоявшемся переводе средств.

В четверг, 4 ноября, в Красном Селе злоумышленник набросился с кулаками на жителя Петербурга. Дебошир заставил пострадавшего перевести деньги на указанный счет, а затем скрылся с места преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел в подъезде дома № 25 по улице Освобождения около 17 часов дня. 29-летний потерпевший перевел обидчику 10 тыс. рублей.

В пятницу, 5 ноября, стражи порядка "по горячим следам" нашли "продвинутого" хулигана. Им оказался 30-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее на Piter.tv сообщили, что мошенник представился следователем и развел пенсионера из Петербурга на 2,4 млн.

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