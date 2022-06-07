В Парголово мужчина посадил за руль несовершеннолетнего сына

Сотрудники ГИБДД составили на него протокол

В Петербурге сотрудники полиции проводят проверку по факту передачи управления автомобилем несовершеннолетнему ребенку. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

Ранним утром 6 июня на Выборгском шоссе сотрудниками ГИБДД было выявлено, что 40-летний мужчина передал управление автомобилем SEAT León своему несовершеннолетнему сыну, не имеющему право управления автомобилем.

На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.7 КоАП РФ.

Ранее в СНТ "Заозерное-1" в ДТП пострадала 16-летняя девочка на скутере.

Видео: МВД