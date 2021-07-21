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В СНТ "Заозерное-1" в ДТП пострадала 16-летняя девочка на скутере
Сегодня, 10:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В СНТ "Заозерное-1" в ДТП пострадала 16-летняя девочка на скутере

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В результате ДТП несовершеннолетняя с различными травмами, в состоянии средней тяжести была госпитализирована в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в СНТ "Заозерное-1" с участием несовершеннолетней. Об этом сообщила  пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла на пересечении Главной улицы и 17-й линии в СНТ "Заозерное-1" Всеволожского района. Honda Accord под управлением 46-летнего водителя при повороте налево столкнулась с двигавшимся в попутном направлении и совершающим обгон скутером "BMS" под управлением 16-летней девушки.

В результате ДТП несовершеннолетняя с различными травмами, в состоянии средней тяжести была госпитализирована в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее велосипедист сбил 4-летнего ребенка в петербургском дворе и скрылся.

Фото: Piter.tv

Теги: honda accord, скутер
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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