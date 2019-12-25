Вблизи Пушкина в аварии с автобусом погиб скутерист

Личность погибшего устанавливается.

Проводится проверка по факту смертельного столкновения автобуса со скутером вблизи Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 03:25 19 августа у дома 11 по Железнодорожной улице в поселке Тярлево Пушкинского района Петербурга автобус, двигаясь по Фильтровскому шоссе, совершил лобовое столкновение со скутером, который выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП водитель скутера получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте аварии. Личность погибшего устанавливается.

Ранее в Петербурге на Пироговской набережной водитель врезался в мачту городского освещения и погиб.

Фото: МВД