  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вблизи Пушкина в аварии с автобусом погиб скутерист
Сегодня, 10:02
34
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Вблизи Пушкина в аварии с автобусом погиб скутерист

0 0

Личность погибшего устанавливается.

Проводится проверка по факту смертельного столкновения автобуса со скутером вблизи Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 03:25 19 августа у дома 11 по Железнодорожной улице в поселке Тярлево Пушкинского района Петербурга автобус, двигаясь по Фильтровскому шоссе, совершил лобовое столкновение со скутером,  который выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП водитель скутера получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте аварии. Личность погибшего устанавливается.

Ранее в Петербурге на Пироговской набережной водитель врезался в мачту городского освещения и погиб.

Фото: МВД

Теги: автобус, город пушкин, скутер, смертельная авария
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии