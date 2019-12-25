Велосипедист сбил 4-летнего ребенка в петербургском дворе и скрылся

Полиция разыскивает мужчину.

В Петербурге полиция разыскивает велосипедиста, который сбил маленького ребенка и покинул место происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.



Авария в Кировском районе Петербурга произошла вечером 5 июня. У пострадавшего 4-летнего мальчика зафиксировали травму головы. На придомовой территории дома №27 по улице Лени Голикова на ребёнка наехал велосипедист.

Полиция разыскивает мужчину.

Также на выходных 8-летняя петербурженка пострадала после падения с самоката в парке развлечений.

Фото: pixabay