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Велосипедист сбил 4-летнего ребенка в петербургском дворе и скрылся
Сегодня, 15:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Велосипедист сбил 4-летнего ребенка в петербургском дворе и скрылся

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Полиция разыскивает мужчину.

В Петербурге полиция разыскивает велосипедиста, который сбил маленького ребенка и покинул место происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Авария в Кировском районе Петербурга произошла вечером 5 июня. У пострадавшего 4-летнего мальчика зафиксировали травму головы. На придомовой территории дома №27 по улице Лени Голикова на ребёнка наехал велосипедист.

Полиция разыскивает мужчину.

Также на выходных 8-летняя петербурженка пострадала после падения с самоката в парке развлечений.

Фото: pixabay

Теги: велосипедист, ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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