Полиция Петербурга провела рейды на четырех городских рынках

Правоохранители задержали около 100 нелегальных мигрантов.

В четверг, 22 июля, сотрудники ГУ МВД России, Роспотребнадзора, Росгвардии и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка провели масштабные рейды на Апраксином дворе, Калининской овощебазе и продовольственных рынках на улице Салова и Софийской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверок правоохранители обнаружили и изъяли порядка 25 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, более 150 тысяч пачек поддельных табачных изделий и 115 тонн немаркированной плодоовощной продукции. Полиция также задержала около 100 нелегальных мигрантов и 46-летнего мужчину, находящегося в международном розыске за совершение тяжкого преступления.

Ранее стало известно о том, что мигрантов обяжут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания, а также по осуществлению трудовой деятельности в РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области