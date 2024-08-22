В квартире на Буденного нашли плантацию конопли

Также изъят мефедрон.

На юго-западе Петербурга полиция обнаружила квартирную плантацию конопли. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские в квартире дома 23 по проспекту Буденного у 33-летнего хозяина изъяли контейнер, содержащий почти 400 граммов наркотического средства "мефедрон", а также обнаружили плантацию конопли – 13 горшков с кустами наркосодержащего растения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В июне полиция накрыла наркоплантацию на Миллионной улице.

Видео: МВД