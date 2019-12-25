Полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в бане Гатчинского района

Труп в бане нашла жена погибшего.

В Гатчинском районе полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию утром 26 июня обратилась женщина. Она сообщила, что в бане на дачном участке в массиве Строганово Гатчинского района, с огнестрельным ранением головы обнаружила труп своего супруга.

Сотрудниками полиции в лесополосе массива Строганово в 1,5 км от СНТ "по горячим следам" задержан ранее неоднократно судимый, неработающий мужчина. Он на почве внезапно возникшего конфликта, в результате распития спиртных напитков, с неустановленного оружия выстрелил в голову оппонента.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе в Отрадном дачник нашел в своей канаве кости человека.

Фото: Piter.tv