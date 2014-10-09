В Отрадном дачник нашел в своей канаве кости человека

Мужчина заметил останки при уборке канавы.

В пятницу, 24 июня, житель Кировского района Ленинградской области нашел кости человека в канаве около дома. По информации Piter.tv, он обратился в полицию в 21:40.

Дачник отметил, что в городе Отрадное на улице Офицерская дорожка при уборке канавы он наткнулся на останки. На место случившегося прибыли стражи порядка.

Эксперты выяснили, что находкой оказались две берцовые кости, кости двух стоп и таза. Останки доставилив морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Отметим, что сотрудники МВД нашли и нижнее белье в канаве. Возможно,оно принадлежало тому, чьи кости нашел местный житель.

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Фото: Piter.tv