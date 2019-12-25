В лесу под Петербургом грибник наткнулся на сгнивший труп

В лесном массиве во Всеволожском районе Ленобласти любитель "тихой охоты" наткнулся на сгнивший труп. Об этом сообщили на портале Neva.Today.
Около поваленного дерева в сидячем положении находилось тело человека. Рядом с телом валялась веревка.
На место случившегося приехали правоохранители. Сейчас эксперты устанавливают причину смерти погибшего. Стражи порядка выясняют информацию о человеке.
Ранее на Piter.tv: кавалер уронил подругу в канал Грибоедова и наблюдал за ее спасением со стороны.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все