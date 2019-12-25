В лесу под Петербургом грибник наткнулся на сгнивший труп

Около поваленного дерева в сидячем положении находилось тело человека.

В лесном массиве во Всеволожском районе Ленобласти любитель "тихой охоты" наткнулся на сгнивший труп. Об этом сообщили на портале Neva.Today.

Около поваленного дерева в сидячем положении находилось тело человека. Рядом с телом валялась веревка.

На место случившегося приехали правоохранители. Сейчас эксперты устанавливают причину смерти погибшего. Стражи порядка выясняют информацию о человеке.

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Фото: pexels