Полицейские спасли неадекватного мужчину на Андреевской улице

Мужчина без обуви находился на крыше.

Двое полицейских спасли мужчину в доме №3 корпус 4 на Андреевской улице. Местная жительница обратила внимание на то, что на крыше находится неизвестный и позвонила в полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, мужчина находился в неадекватном состоянии, вероятно, под воздействием психотропных веществ. Сержанты полиции Александр Котов и Антон Гобан успели оттащить его от края крыши. Отмечается, что спасенный вел себя агрессивно. На него пришлось надеть наручники. После этого полицейские передали его медикам.

Мужчину привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков.

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти