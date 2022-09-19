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Полицейский погиб в ДТП в Гатчинском районе

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Авария произошла 19 сентября около 11:40 на трассе "Санкт-Петербург — Псков".

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, грузовой автомобиль "Скания" по неизвестной причине выехал на "встречку" и врезался в служебный автомобиль.

Это произошло на 63 км трассы. В служебном авто находились два сотрудника ГИБДД. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. В последствии один из них, 1997-го года рождения, скончался от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчина признался в убийстве приятеля в Гатчинском районе. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Рябов

Теги: дтп, полицейский
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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