Полицейский погиб в ДТП в Гатчинском районе

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, грузовой автомобиль "Скания" по неизвестной причине выехал на "встречку" и врезался в служебный автомобиль.
Это произошло на 63 км трассы. В служебном авто находились два сотрудника ГИБДД. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. В последствии один из них, 1997-го года рождения, скончался от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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