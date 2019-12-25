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Мужчина признался в убийстве приятеля в Гатчинском районе
Сегодня, 9:26
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Мужчина признался в убийстве приятеля в Гатчинском районе

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Внезапная ссора привела к смерти одного из участников.

Житель деревне Натальевка Гатчинского района позвонил в экстренные службы и сообщил о том, что убил человека во время драки. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания, узнал Piter.tv.

Звонок от подозреваемого поступил ночью 18-го сентября. Со словам мужчины, он распивал спиртные напитки вместе с приятелем в своем частном доме, однако между ними произошел конфликт. Хозяин ударил 41-летнего гостя ножом, в результате чего тот скончался от полученных повреждений. Убитый был не местным, и жил в деревне Войсковицы. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали. Ранее у него уже были проблемы в законом.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Лодейнопольском районе водитель погиб в результате ДТП. Его машина улетела в кювет. 

Фото: Piter.tv

Теги: ножевое ранение, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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