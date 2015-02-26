В Лодейнопольском районе водитель погиб, когда его авто улетело в кювет

Мужчина не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

Сегодня, 18 сентября, в Лодейнопольском районе произошло смертельное ДТП. Около деревни Шамокша водитель угодил в кювет и погиб. Об этом сообщили в Telegram-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Автомобилист, управляя машиной "Лада", не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Мужчина погиб на месте аварии. Тело погибшего из авто достали спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле, они передали труп правоохранителям.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО