На Гражданском проспекте в магазин зашел окровавленный человек

По подозрению в нанесении телесных повреждений задержали 71-летнего мужчину.

В Калининском районе полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 19 февраля поступило сообщение о том, что в магазин на Гражданском проспекте зашел мужчина в крови. Сам он сказал, что его порезали ножом. Полицейские нашли в магазине мужчину 1969 года с ножевыми ранениями брюшной полости и скользящим ранением горла. Он получил ранения в ходе конфликта с неизвестным ему человеком.

Позже полицейские по подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1949 года рождения.

Ранее юная петербурженка изрезала своего несовершеннолетнего парня.

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