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На Гражданском проспекте в магазин зашел окровавленный человек
Сегодня, 9:19
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nastya960

На Гражданском проспекте в магазин зашел окровавленный человек

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По подозрению в нанесении телесных повреждений задержали 71-летнего мужчину.

В Калининском районе полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 19 февраля поступило сообщение о том, что в магазин на Гражданском проспекте зашел мужчина в крови. Сам он сказал, что его порезали ножом. Полицейские нашли в магазине мужчину 1969 года с ножевыми ранениями брюшной полости и скользящим ранением горла. Он получил ранения в ходе конфликта с неизвестным ему человеком.

Позже полицейские по подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1949 года рождения.

Ранее юная петербурженка изрезала своего несовершеннолетнего парня. 

Фото: pixabay 

Теги: гражданский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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