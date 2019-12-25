Юная петербурженка изрезала своего несовершеннолетнего парня

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что 19-летняя петербурженка изрезала своего несовершеннолетнего парня. Об этом сообщает источник Piter.TV в правоохранительных органах.

По данным источника, конфликт между молодыми людьми произошел в квартире на проспекте Наставников. Петербурженка не смогла совладать со своими чувствами и ударила своего любимого ножом. В итоге несовершеннолетнего кавалера доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали 19-летнюю петербурженку и изъяли нож. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец попросил экскаваторщика закопать бочку с телом матери.

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