Петербуржец попросил экскаваторщика закопать бочку с телом матери

На теле умершей не было внешних признаков насильственной смерти.

Поздно вечером 17 февраля в полицию Петербурга обратился машинист экскаватора и рассказал о жуткой просьбе малознакомого мужчины. Петербуржец попросил закопать на территории бетонного завода в Новосергиевке бочку, в которой находился труп его матери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли в пластиковой бочке объемом 200 литров труп женщины. На теле умершей не было внешних следов насильственной смерти. Криминалистам удалось установить, что погибшей было 63 года, и она проживала на Хасанской улице в Петербурге.

До выяснения всех обстоятельств был задержан 41-летний сын умершей. Труп направили в морг, где установят причину смерти пожилой женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что убийца устал ждать пока в Красносельском районе найдут труп и решил сдаться сам.

Фото: Piter.TV