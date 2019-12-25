Убийца устал ждать пока в Красносельском районе найдут труп и решил сдаться сам

Тело находилось на месте преступления несколько недель.

В субботу, 15 февраля, стало известно о том, что в Красносельском районе Петербурга топором и столярным молотком забили мужчину. Его смерть долгое время оставалась незамеченной, но причастных к убийству замучала совесть и оставленный в квартире труп.

По информации "Фонтанки", 14 февраля в 42-й отдел отдел Полиции заглянули двое мужчин, с неожиданным рассказом о застолье, которое закончилось убийством в одной из квартир на проспекте Ветеранов. "Алкогольные посиделки" собирались организовать на троих, но в процессе началась ссора, очередным аргументом в которой стал валяющийся неподалеку набор столярных инструментов.

Арендатор квартиры такого поворота не пережил.

Позднее явку с повинной пришли написать его сосед, разнорабочий из Татарстана, и житель Витебского проспекта, который в тот день решил зайти к мужчинам в гости. Обратившиеся уточнили, что убийство произошло еще 1 февраля.

Сотрудники полиции приехали по указанному адресу и действительно нашли труп в окружении осколков, лопаты, ножа и топора. Подозреваемым в убийстве, стал разнорабочий, его товарищ на данный момент получил статус свидетеля.

Ранее мы писали, что на даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены.

Фото: pexels