Опубликовано видео с моментом, когда погибшую вытаскивают из-под земли на участке подозреваемого.

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены. Запись опубликована Telegram-каналом "КрыльяTV". Тело находилось на участке экс-прокурора Северной Осетии. Из земли вытащили тело гражданской жены Игоря Чельдиева Ирину Боженко. Женщина пропала около месяца назад.

Ранее сотрудники МВД приехали домой к подозреваемому и заметили на территории подозрительный холм. Мужчина признался, что самостоятельно закопал труп возлюбленной. По словам Чельдиева, Ирина упала и разбила голову, после чего умерла. Позже чиновник написал явку с повинной. Он объяснил, что на самом деле между ним и Ириной произошел конфликт. Пострадавшей проломил череп гражданский муж.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Меру пресечения Чельдиеву выберут 14 февраля.

Ранее Piter.tv писал о том, что детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО.

Фото и видео: КрыльяTV, BAZA

