Сотрудника прокуратуры Северной Осетии подозревают в убийстве жены

Женщина ушла из дома 4 января и пропала. Тело нашли только сейчас, захороненным на участке прокурора.

В Северной Осетии нашли тело пропавшей 44-летней женщины. В убийстве подозревается работник прокуратуры Северной Осетии.

Следственные органы СКР по Северной Осетии сообщают, что в ходе осмотра придомовой территории частного дома в селении Кобань Пригородного района было найдено захороненное тело 44-летней женщины. Сообщается, что женщина ушла из дома 4 января и пропала. В розыск подала сестра пропавшей женщины. 13 февраля тело было найдено.

В ходе грамотных действий сотрудников СКР был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 57-летний мужчина, сожитель женщины, с которым они проживали в данном месте. Он являлся сотрудником прокуратуры республики. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в убийстве. СУ СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: BAZA