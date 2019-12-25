Петербургские полицейские оперативно раскрыли кражу ноутбука стоимостью 60 тысяч рублей в электричке

Установлено, что во время прибытия пассажирского состава на Витебский вокзал, 39-летний житель Ленинградской области обнаружил на сидении чужие вещи. Он забрал их и ушел в неизвестном направлении.

Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу ноутбука в электричке "Павловск – Санкт-Петербург". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Пострадавший мужчина рассказал полицейским, что забыл в электричке сумку с ноутбуком общей стоимостью более 60 тысяч рублей. Оказалось, что забытые вещи забрал другой пассажир.

Установлено, что во время прибытия пассажирского состава на Витебский вокзал, 39-летний житель Ленинградской области обнаружил на сидении чужие вещи. Он забрал их и ушел в неизвестном направлении.

Подозреваемый был оперативно задержан, распорядиться краденным имуществом он не успел. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее ещё одного петербуржца задержали при попытке украсть футболки стоимостью более 20 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО