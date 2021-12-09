В Петербурге прикрыли цех по производству поддельного алкоголя

Его обнаружили в промзоне на улице Салова во Фрунзенском районе.

В сентябре этого года на одном из оптовых рынков Петербурга полицейские нашли партию поддельного алкоголя. Выяснилось, что его изготавливали в промзоне на улице Салова во Фрунзенском районе. Сам же склад располагался на Софийской улице. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Выяснилось, что злоумышленники подделывали алкоголь известных брендов и продавали его по "приятной" цене. На складе правоохранители нашли пустую стеклотару, фурнитуру и бутылочные этикетки. Аналогичный склад полиция нашла и в поселке Федоровское (Тосненский район, Ленобласть).

В результате полиция изъяла 5 тысяч литров поддельного алкоголя и еще 10 тысяч литров спиртосодержащего сырья. На обоих складах правоохранители нашли и изъяли 200 тысяч единиц стеклянной тары. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок).

Ранее на птицефабрике в Ломоносовском районе нашли цех контрафактного алкоголя.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области