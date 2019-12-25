На птицефабрике в Ломоносовском районе нашли цех контрафактного алкоголя

Во время проверки в цеху работали 8 граждан иностранного государства. Как оказалось, в соседнем помещении было обустроено место для проживания мигрантов.

В пятницу, 3 декабря, полиция Петербурга в Ломоносовском районе Ленобласти в ходе проверок на птицефабрике около деревни Шундорово обнаружила цех по производству незаконного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

По данным МВД, контрафактный крепкий алкоголь был премиум сегмента, который разливали в емкости от полулитровых бутылок до пятилитровых канистр. В результате осмотра полицейские обнаружили более 11 кубометров спиртосодержащей жидкости в пластиковых чанах, более 4 тысяч пятилитровых канистр и большое количество литровых бутылок. Кроме этого, были обнаружены бутылочные наклейки различных водочных брендов и акцизные марки с явными признаками подделки.

Отмечается, что во время проверки в цеху работали 8 граждан иностранного государства. Как оказалось, в соседнем помещении было обустроено место для проживания мигрантов. Они доставлены в полицию для проверки законности нахождения на территории Российской Федерации.

На данный момент правоохранители устанавливают личности организаторов незаконного алкогольного производства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее госэконадзор Ленобласти обнаружил в Усть-Луге незаконное размещение грунтов. Грунт свозили под видом ведения крестьянского хозяйства.

Фото: pexels