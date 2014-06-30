Госэконадзор Ленобласти обнаружил в Усть-Луге незаконное размещение грунтов

Грунт свозили под видом ведения крестьянского хозяйства.

Инспекторы Госэконадзора обнаружили незаконное размещение грунтов в поселке Усть-Луга. Надзорные органы проследили за большегрузным транспортом, сообщила накануне пресс-служба ведомства.

Нарушителей нашли недалеко от автомобильной дороги 41К-109. Транспорт свозил грунт на земли сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования – для ведения крестьянского хозяйства.

По закону собственники земельных участков должны ликвидировать последствия загрязнения, восстанавливать плодородие почв. В действиях большегрузов инспекторы увидели несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Возбуждено административное производство в отношении водителя техники и собственника участка.

Проверка проходила неслучайно. В Кингисеппском районе построят крупнейший промышленной комплекс.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прокуратура проверяет, как проходит рекультивация бывшего полигона "Новоселки".

Фото: Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области