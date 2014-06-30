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Госэконадзор Ленобласти обнаружил в Усть-Луге незаконное размещение грунтов
Сегодня, 16:17
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Госэконадзор Ленобласти обнаружил в Усть-Луге незаконное размещение грунтов

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Грунт свозили под видом ведения крестьянского хозяйства.

Инспекторы Госэконадзора обнаружили незаконное размещение грунтов в поселке Усть-Луга. Надзорные органы проследили за большегрузным транспортом, сообщила накануне пресс-служба ведомства.

Нарушителей нашли недалеко от автомобильной дороги 41К-109. Транспорт свозил грунт на земли сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования – для ведения крестьянского хозяйства. 

По закону собственники земельных участков должны ликвидировать последствия загрязнения, восстанавливать плодородие почв. В действиях большегрузов инспекторы увидели несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Возбуждено административное производство в отношении водителя техники и собственника участка. 

Проверка проходила неслучайно. В Кингисеппском районе построят крупнейший промышленной комплекс. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прокуратура проверяет, как проходит рекультивация бывшего полигона "Новоселки". 

Фото: Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области

Теги: грунт, усть-луга, экология
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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