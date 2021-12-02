Прокуратура проверяет, как проходит рекультивация бывшего полигона "Новоселки"

На место выезжали сотрудники Росприроднадзора, комитета по природопользованию и ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному Федеральному округу».

Природоохранная прокуратура проверяет, как проходит рекультивация бывшего полигона ПТО-3 "Новоселки". Специалисты отобрали необходимые пробы, в том числе воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура оценит, соблюдались ли требования законодательства об охране окружающей среды, а также бюджетного законодательства при проведении рекультивации.

Напомним, в 2017 году полигон "Новоселки" был закрыт на прием твердых коммунальных отходов, с 2018 года началась его рекультивация.

Ранее суд признал незаконной утилизацию петербургских отходов на Чудовском полигоне.

Видео и фото: прокуратура Петербурга