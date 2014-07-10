Суд признал незаконной утилизацию петербургских отходов на Чудовском полигоне

Организацию "Клин-ОК" признали виновной по статье о несоблюдении экологических требований.

Чудовский районный суд признал незаконным ввоз мусора из Петербурга и Ленобласти на Чудовский полигон. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Новгородской области.

Суд установил, что ООО "Клин-ОК" в период с 1 июля 2020 года по 31 марта 2021 года утилизировало на полигоне отходы III–IV классов опасности без соглашения между двумя субъектами и без договора с региональным оператором ООО "Экосити".

Ранее старший государственный инспектор РФ в области охраны окружающей среды по Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областям и Петербургу признал "Клин-ОК" виновным по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований). Организация попыталась обжаловать постановление, но безуспешно. Однако решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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