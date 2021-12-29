Полицейские проверили 38 учреждений из-за сообщения о заминировании

Сообщения от злоумышленников поступали третий день подряд.

Полицейские осмотрели 38 учреждений в Кировском и Калининском районах Петербурга 16-го февраля. Они получили сообщения о заминировании.

Речь идет о школах и детских садах. По информации Piter.tv, эвакуацию решили не проводить. Проверка показала, что опасных веществ и устройств нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это был третий день, когда школы Калининского района получили сообщение о бомбе. По информации районной администрации, неизвестный угрожал не только взорвать школу, но и устроить поножовщину. Уроки пришлось отменить и кого-то даже отпустить домой.

Угрозы поступают уже не первый день.

Фото (архив): ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб