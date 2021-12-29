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Полицейские проверили 38 учреждений из-за сообщения о заминировании
Сегодня, 9:23
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Полицейские проверили 38 учреждений из-за сообщения о заминировании

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Сообщения от злоумышленников поступали третий день подряд.

Полицейские осмотрели 38 учреждений в Кировском и Калининском районах Петербурга 16-го февраля. Они получили сообщения о заминировании.

Речь идет о школах и детских садах. По информации Piter.tv, эвакуацию решили не проводить. Проверка показала, что опасных веществ и устройств нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Это был третий день, когда школы Калининского района получили сообщение о бомбе. По информации районной администрации, неизвестный угрожал не только взорвать школу, но и устроить поножовщину. Уроки пришлось отменить и кого-то даже отпустить домой.

Угрозы поступают уже не первый день. 

Фото (архив): ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Теги: заминирование, ложное сообщение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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