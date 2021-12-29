Более 8 тысяч детей эвакуировали в Петербурге из-за сообщений о минировании

Злоумышленник отправил сообщения в учреждения двух районов города.

Стало известно, сколько учреждений получили сообщения о заминировании 14-го февраля. По информации Piter.tv, полицейские осмотрели 41 школу и 76 детских садов. На улицу вывели 8644 человека из 11 школьных объектов.

Сообщения от неизвестного стали поступать в седьмом часу утра на электронную почту учреждений Калининского и Красносельского районов. Всего злоумышленник отправил 30 сообщений. Он писал о том, что "всех ненавидит" и сегодня все "смогут прочувствовать его ненависть".

Осмотр зданий завершился только к 18 часам. Опасных веществ и устройств не обнаружили.

Фото: Piter.tv