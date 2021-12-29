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В Калининском районе школьников массово выводят на улицу из-за сообщений о заминировании
Сегодня, 10:38
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Калининском районе школьников массово выводят на улицу из-за сообщений о заминировании

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Злоумышленники вновь стали атаковать учебные учреждения.

Учебная неделя в Петербурге началась с массовых эвакуация из школ. Учебные учреждения получили письма о заминировании. По словам очевидцев, атаки подверглись школы Калининского района. 

Некоторые школы уже вернулись к обучению и пустили всех обратно в здания, а где-то школьников пришлось отпустить домой. Речь идет о десятках учреждений. Отметим, что сегодня первый день, когда старшеклассники вернулись на учебу. С 2 февраля 7-11 классы находились на "дистанционке". 

На прошлой неделе из-за ложного сообщения пришлось проверять 640 школ. Эвакуацию провели только в 17.

Фото (архив): ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Теги: заминирование, школа, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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