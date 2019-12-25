Полицейские нашли водителя, который в Ленобласти насмерть сбил 16-летнюю девушку

Инцидент произошел вечером 7 марта у дома на Сиверском шоссе.

Полицейские задержали подозреваемого, который насмерть сбил 17-летнюю девушку в Вырице Гатчинского района. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел вечером 7 марта у дома на Сиверском шоссе. Под колесами автомобиля погибла 17-летняя студентка медколледжа. Врачи боролись за ее жизнь, но она скончалась 15 марта.

Подозреваемым оказался 56-летний мужчина, работающий водителем. Возбуждено уголовное дело.

Накануне три человека погибли в массовом ДТП на КАД.

Фото: Piter.tv