Полицейские нашли водителя, который в Ленобласти насмерть сбил 16-летнюю девушку

Полицейские задержали подозреваемого, который насмерть сбил 17-летнюю девушку в Вырице Гатчинского района. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошел вечером 7 марта у дома на Сиверском шоссе. Под колесами автомобиля погибла 17-летняя студентка медколледжа. Врачи боролись за ее жизнь, но она скончалась 15 марта.
Подозреваемым оказался 56-летний мужчина, работающий водителем. Возбуждено уголовное дело.
Накануне три человека погибли в массовом ДТП на КАД.
Фото: Piter.tv
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