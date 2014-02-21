Свыше 100 граммов наркотиков было изъято у закладчика в Парголово

У мужчины нашли мефедрон.

В Парголово полицейскими задержан закладчик с "синтетикой", сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 30 по Пионерской улице в Выборгском районе днем 14 сентября правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, у которого из пакета были изъяты 47 свертков черного цвета и контейнер с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно проведенной экспертизе, в контейнере и в восьми из 47 свертков находился мефедрон общей массой 102,34 грамма.

Мужчину доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что по подозрению в перевозке наркотиков в Пулково задержан актер Евгений Ткачук.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти