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Свыше 100 граммов наркотиков было изъято у закладчика в Парголово
Сегодня, 14:20
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Свыше 100 граммов наркотиков было изъято у закладчика в Парголово

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У мужчины нашли мефедрон.

В Парголово полицейскими задержан закладчик с "синтетикой", сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

У дома 30 по Пионерской улице в Выборгском районе днем 14 сентября правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, у которого из пакета были изъяты 47 свертков черного цвета и контейнер с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно проведенной экспертизе, в контейнере и в восьми из 47 свертков находился мефедрон общей массой 102,34 грамма. 

Мужчину доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что по подозрению в перевозке наркотиков в Пулково задержан актер Евгений Ткачук. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: задержан закладчик, парголово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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