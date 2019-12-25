Возобновились полеты из Петербурга в Ригу

Перелеты из Пулково в Ригу вновь открыла авиакомпания airBaltic. Рейсы совершают самолеты Airbus A220-300. Билеты можно купить на сайте аэропорта Пулково либо на портале перевозчика.
Однако до 6 апреля в Ригу разрешено приезжать только по важным причинам. Перечень поводов для поездки представлен на сайте авиакомпании. В него входят следующие обстоятельства: работа, учеба, воссоединение с членами семьи, получение медицинских услуг, транзит, сопровождение несовершеннолетнего, возвращение на место постоянного проживания и посещение похорон.
Но наличие исключительной причины не является единственным условием для прибытия в страну. При путешествии в Латвию пассажиры должны предъявить тест на COVID-19 с отрицательным результатом и заполнить электронный опросник.
Гости, прибывающие из "небезопасных" стран, в которых число случаев заражения ковидом за 14 дней превышает 50 человек на 100 000 жителей, а также из других стран, кроме ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, обязаны находится в режиме самоизоляции.
Ранее на Piter.tv сообщили, что поезд Калининград – Санкт-Петербург начинает курсировать в два раза чаще. Теперь поехать в самый западный город России можно аж 4 раза в неделю.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
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