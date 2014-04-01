Поезд Калининград – Санкт-Петербург начинает курсировать в два раза чаще

Теперь поезда будут курсировать между городами 4 раза в неделю.

В пятницу, 2 апреля, в пресс-службе Калининградской железной дороги (КЖД, входит в состав РЖД) заявили, что частоту движения пассажирских поездов дальнего следования между Калининградом и Петербургом увеличили в два раза.

Теперь поезда будут курсировать 4 дня в неделю. Из Калининграда в Северную столицу поезд будет отправляться по вторникам, средам, пятницам и субботам, а в обратном направлении – по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Отмечается, что поезд "Янтарь" (в Москву) курсирует каждый день, кроме 31 декабря, а поезд в Адлер курсирует курсирует один раз в четыре дня, с 14 июня – через день. В пресс-службе уточнили, что при следовании через территорию Литвы и Белоруссии на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки.

Ранее мы писали, что в дни ПМЭФ между Петербургом и Москвой запустят дополнительные "Сапсаны".

Фото: Piter.TV