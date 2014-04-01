В дни ПМЭФ между Петербургом и Москвой запустят дополнительные "Сапсаны"

ПМЭФ-2021 пройдет со 2 по 5 июня в "Экспофоруме".

Дополнительные "Сапсаны" запустят в июне между Москвой и Петербургом в связи с повышенным спросом на поездки из-за ПМЭФ-2021. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

С 1 по 5 июня будут запущены по две пары дополнительных поездов "Сапсан" для участников ПМЭФ, также с 11 по 13 июня увеличат количество поездов для туристов. Билеты можно купить как в кассах вокзалов, так и на официальном сайте или в приложении РЖД.

ПМЭФ-2021 пройдет со 2 по 5 июня в "Экспофоруме".

На Бмайские праздники из Петербурга также запустят дополнительные поезда.

Фото: Piter.tv