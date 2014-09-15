Петербуржец стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки полицейскому

Деньги злоумышленник попытался передать за непривлечение троих его знакомых к административной ответственности.

В Петербурге возбуждены уголовные дела о покушении на дачу взятки участковому уполномоченному по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ в отношении местного жителя. Об этом 20 сентября рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Следствие установило, что 19 сентября фигурант, находясь у дома по улице Володарского, положил в пластиковую папку участкового уполномоченного ОМВД России по Курортному району взятку в размере 15 тыс. рублей. Деньги злоумышленник попытался передать за непривлечение троих его знакомых к административной ответственности за нарушение мигрантами режима пребывания в РФ.

О совершенном преступлении сообщил сам сотрудник полиции. Мужчине предъявлено обвинение, он признал вину.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу