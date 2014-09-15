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Петербуржец стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки полицейскому
Сегодня, 12:30
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Петербуржец стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки полицейскому

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Деньги злоумышленник попытался передать за непривлечение троих его знакомых к административной ответственности.

В Петербурге возбуждены уголовные дела о покушении на дачу взятки участковому уполномоченному по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ в отношении местного жителя. Об этом 20 сентября рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу. 

Следствие установило, что 19 сентября фигурант, находясь у дома по улице Володарского, положил в пластиковую папку участкового уполномоченного ОМВД России по Курортному району взятку в размере 15 тыс. рублей. Деньги злоумышленник попытался передать за непривлечение троих его знакомых к административной ответственности за нарушение мигрантами режима пребывания в РФ. 

О совершенном преступлении сообщил сам сотрудник полиции. Мужчине предъявлено обвинение, он признал вину. 

Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: в Петербурге завершили расследование дела о взятке главного инженера Жилкомсервиса. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: гсу ск рф по санкт-петербургу, покушение на дачу взятки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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