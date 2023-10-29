В Петербурге завершили расследование дела о взятке главного инженера Жилкомсервиса

Должностным лицом в качестве взятки было получено свыше 200 тыс рублей.

Следственный отдел ГСУ СК России по Кировскому району Санкт-Петербурга закончил расследование уголовного дела в отношении должностного лица управляющей компании Кировского района. Следствие обвиняет главного инженера Жилкомсервиса №3 в получении взятки и вымогательстве, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что фигурант, являясь должностным лицом ООО "ЖКС № 3 Кировского района" с марта по июль 2024 года требовал у арендатора нежилого коммерческого помещения передать в качестве взятки деньги за выдачу разрешительных документов на проведение работ по увеличению мощности электроэнергии в помещении, без которого нормальное ведение предпринимательской деятельности будет нарушено. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

До середины лета инженер получил от предпринимателя свыше 200 тыс рублей; 3-го июля при очередной передаче части взятки он был задержан. Сейчас дело инженера ЖКС направлено суд.

Фото: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу