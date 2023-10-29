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В Петербурге завершили расследование дела о взятке главного инженера Жилкомсервиса
Вчера, 19:17
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В Петербурге завершили расследование дела о взятке главного инженера Жилкомсервиса

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Должностным лицом в качестве взятки было получено свыше 200 тыс рублей.

Следственный отдел ГСУ СК России по Кировскому району Санкт-Петербурга закончил расследование уголовного дела в отношении должностного лица управляющей компании Кировского района. Следствие обвиняет главного инженера Жилкомсервиса №3 в получении взятки и вымогательстве, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что фигурант, являясь должностным лицом ООО "ЖКС № 3 Кировского района" с марта по июль  2024 года требовал у арендатора нежилого коммерческого помещения передать в качестве взятки деньги за выдачу разрешительных документов на проведение работ по увеличению мощности электроэнергии в помещении, без которого нормальное ведение предпринимательской деятельности будет нарушено.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

До середины лета инженер получил от предпринимателя свыше 200 тыс рублей; 3-го июля при очередной передаче части взятки он был задержан. Сейчас дело инженера ЖКС направлено суд.

Фото: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: дело о взятке, кировский район, расследование завершено
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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