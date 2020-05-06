Перед судом в Петербурге предстанет рецидивистка, ударившая ножом возлюбленного из ревности

Женщину привлекали к уголовной ответственности по п. "з" ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней уроженки Мурманской области, которой вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По информации надзорного ведомства, в июне в квартире дома на Витебской Сортировочной улице между мужчиной и женщиной произошел конфликт. В ходе него обвиняемая ударила потерпевшего ножом в живот. Скорую помощь ему вызвали прохожие на улице. Как сообщил горожанин, ссора случилась на почве ревности.

Женщину привлекали к уголовной ответственности по п. "з" ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 2 ст. 111 УК РФ. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в апарт-отеле на Витебском погибла 15-летняя девушка.

Фото: Piter.TV