Жителя Выборга подозревают в покушении на сбыт кокаина
Сегодня, 10:32
Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников.

В Выборге задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств. Злоумышленником оказался 38-летний местный житель, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по месту проживания мужчины был проведен обыск. Полицейские изъяли кокаин общей массой более 1 грамма. Установлено, что вещество задержанный приобрел с целью дальнейшего сбыта. Заведено еще одно дело по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников. 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире петербуржца на проспекте Ветеранов нашли запрещенные вещества. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: выборг, наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

