Жителя Выборга подозревают в покушении на сбыт кокаина

Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников.

В Выборге задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств. Злоумышленником оказался 38-летний местный житель, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по месту проживания мужчины был проведен обыск. Полицейские изъяли кокаин общей массой более 1 грамма. Установлено, что вещество задержанный приобрел с целью дальнейшего сбыта. Заведено еще одно дело по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти