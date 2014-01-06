На набережной Фонтанки мужчины устроили драку с военнослужащим

Также они угрожали поджогом здания комиссариата.

В Петербурге шесть человек устроили драку у военного комиссариата и грозились поджечь здание. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию обратился 22-летний инструктор пункта отбора на военную службу по контракту. Он сообщил, что во дворе у военного комиссариата на набережной реки Фонтанки дерутся шесть человек.

Полицейскими на месте были задержаны трое мужчин (35, 43, 44 года). Все они были доставлены в отделение полиции, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ст. ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Позже в полицию поступило заявление о том, что мужчины покушались на здоровье военнослужащего по контракту, работника пункта отбора на военную службу по контракту, угрожали поджогом здания комиссариата и нарушали общественный порядок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv