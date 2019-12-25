Петербургская прокуратура требует вернуть инвалиду деньги, потраченные на лекарства

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о льготном лекарственном обеспечении. Местному жителю с инвалидностью были выписаны рецепты на жизненно необходимые препараты, но из-за отсутствия медикаментов в аптеках рецепты поставили на отсроченное обслуживание. Чтобы продолжить лечение, мужчина купил лекарства на свои деньги, потратив свыше 18 тыс. рублей, сообщили 16 марта в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием к городскому комитету по здравоохранению о взыскании средств, затраченных на медикаменты. В настоящее время документ рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала выплатить 31-летней петербурженке пособие по беременности и родам. Ей отказали в средствах в декабре прошлого года.

